ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات

ارتفعت طلبات إعانة البطالة في أميركا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 196 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير شباط، مقارنة بـ183 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة ستسجل مستويات 191 آلاف طلب.

فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 189.25 ألف طلب بما يشكل تراجعاً بنحو 2.5 ألف طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يناير.