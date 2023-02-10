عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات

صدى البلد

ارتفعت طلبات إعانة البطالة في أميركا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 196 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير شباط، مقارنة بـ183 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة ستسجل مستويات 191 آلاف طلب.

فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 189.25 ألف طلب بما يشكل تراجعاً بنحو 2.5 ألف طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يناير.

وزارة العمل الأميركية إعانة البطالة سوق العمل وزارة العمل العمل الأميركية بطالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

الفارق الوحيد.. كولر يكشف سبب الهزيمة من ريال مدريد

ترشيحاتنا

زيرو لـ أفشة .. حسين الشحات أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية

بيان عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بعد زلزال تركيا وسوريا

السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني

بينهم سيدة .. مقتل مزارع وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة ثأرية بقنا

فيتوريا وميكالي يحضران ودية منتخب الشباب وجنوب السودان

شاهد.. لحظة انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار من تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج لا تعرف الرحمة...نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد... نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة

بفستان جرئ… شاهيناز تثير ضجة بهذا الفيديو| شاهد

اليوم العالمي للبقول .. 5 مخاطر عند الإفراط في تناولها لن تتوقعها

ولدتها أمها تحت الأنقاض وماتت ودول العالم تود تبنيها.. قصة مؤثرة للرضيعة السورية آية

فيديو

انفراجة قريبة في الأسعار.. ماذا سيحدث في أسعار البيض والدواجن؟

تراجع الدولار عالميا.. ماذا يحدث في الأسعار؟

عليه 10 سنوات سجن.. قصة البلوجر لوشا بعد ضبطه في قضية خطف

لا تنخدعوا.. رسالة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ