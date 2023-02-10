زيارة سرية.. ماذا يفعل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بدولة عربية؟

قال الصحفي في موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، إن الصحافة البحرينية كشفت عن زيارة سرية قام بها رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الدفاع الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، إلى البحرين في اليومين الماضيين.

وكتب رافيد في تغريدة على تويتر إن الزيارة كانت تحت "حظر النشر لأسباب أمنية لكن تم الكشف عنها بعد نشر صورة لهليفي في لقاء مع ولي عهد البحرين في الصحافة البحرينية".

وقالت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية التي نشرت الصورة، إن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل ثاني استقبل أمس الأربعاء عددا من "كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر الأمن الإقليمي الذي تستضيفه مملكة البحرين".

وأقامت البحرين علاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات التطبيع بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

والعام الماضي، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت بزيارة رسمية إلى البحرين، كانت الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى المملكة الخليجية التي تعتبرها إسرائيل محطة استراتيجية للتصدي للنفوذ الإقليمي لعدوها الأكبر، إيران.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس السابق زار البحرين أيضا في أوائل فبراير العام الماضي لتوقيع اتفاقية دفاعية مع المملكة الصغيرة حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي.