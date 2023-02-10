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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الأوكرانية تحذر من انتهاء ذخيرة الجيش

الرئاسة الأوكرانية
الرئاسة الأوكرانية تحذر من انتهاء ذخيرة الجيش

صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لم يبق لديها أي ذخيرة تقريبا.

 

وقال المسؤول الأوكراني في لقاء مع وكالة "بلومبرغ"، إنه لم يبق لدى القوات الأوكرانية أي ذخيرة.

 

وأوضح أن الاستهلاك الكثيف للذخائر سببه كثافة المعارك، مشيرًا إلى أن كييف بحاجة لذخيرة وقطع مدفعية بعيدة المدى ودبابات وطائرات مقاتلة.

 

صرح زيلينسكي في مقابلة مع "ديرشبيجل" الألمانية نشرت، يوم الخميس، قائلا: "نحن الآن في مرحلة صعبة مرة أخرى مع هذا الجدل حول الدبابات الألمانية، إنه أمر عاطفي وصعب. يجب أن أجبره (أولاف شولتس) على مساعدة أوكرانيا وأقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا، بل للأوروبيين".

 

وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

 

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

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