ضبط مستلزمات جراحة طبية مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي الجندي مدير الإدارة الأولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذيه رقم 430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبي اشتبه عبد الرحمن سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد مأمور الفحص ومحمد موافي رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة بحقائب الراكب .

وبالعرض على عمرو العميري مدير إدارة الحركة قرر تكليف دينا حسن مأمورة الجمرك لتفتيش حقائب الراكب تبين وجود ٥٠٥ علبة بداخلهم مستلزمات طبية خاصة بجراحة وزراعة الأسنان.



قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ٩ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.