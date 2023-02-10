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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بإستثمار أجنبي مباشر.. رئيس الوزراء يتابع مشروع العلمين للتكرير والبتروكيماويات.. نواب: خطوة جادة لخلق محور إقليمي للصناعة .. دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التنمية.. أبرز المزايا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
  • الحكومة: قيمة استثمارات المشروع تبلغ نحو 7 مليارات دولار
  • برلمانية:مشروع العلمين سيحفز إقامة صناعات تكميلية لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها عالمياً 
  • برلماني:  مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

 

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، اجتماعا لمتابعة موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات المقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة باستثمار أجنبي مباشر، وذلك بحضور الدكتور حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "رويال استراتيجيك بارتنرز"، وجيمس لويس، مؤسس ومدير عام شركة "شارد كابيتال"، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، وعدد من مسئولي المشروع.

 

فى هذا الصدد، اشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود التى توليها الحكومة لملف الطاقة، مؤكدين أن مشروع العلمين للتكرير والبتروكيماويات سيسهم في استغلال وتعظيم القيمة المضافة من الزيت الخام المنتج بحقول الصحراء الغربية لإنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة،كما أنه سيجعل من المنطقة محورا إقليميا مهما لصناعة البتروكيماويات.

 

بداية، ثمنت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، متابعة الحكومة موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات المقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة باستثمار أجنبي مباشر، مؤكدة أن هذا المشروع سيعظم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة، تنتج لأول مرة فى مصر وأفريقيا، بدلاً من استيرادها من الخارج.

 

وعن العوائد الإيجابية للمشروع،  أشارت “ متى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه سيسهم في تحفيز إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها محلياً وعالمياً، علاوة على توفير فرص جديدة للاستثمار وتعظيم استغلال البنية التحتية ، وتوفير فرص عمل، الامر الذي سنعكس إيجابا علىتحسين العائد الإقتصادي  و زيادة الدخل القومي . 

 

فى سياق متصل،  أكد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب،أنه منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد ، و  قطاع البترول يشهد طفرة نوعية غير مسبوقة ،  لافتا إلى أن صناع الغاز ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الاقليمى .

 

و أشار “ الشوربجي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن تنفيذ مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات باستثمار أجنبي مباشر سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر على تحقيق الاكتفاء الذاتي و معاودة التصدير، لاسيما في ظل التحديات العالمية ، و الاسعار العالمية الجديدة للمنتجات البترولية و البنزين و السولار.

 

 

مصطفى مدبولي مشروع مجمع العلمين البتروكيماويات جيمس لويس الحكومة إيفلين متى لجنة الصناعة مجلس النواب

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