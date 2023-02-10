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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. شوبير يرد على منتقدي كريستيانو رونالدو.. ومجدي عبدالغني يوضح سبب وجود أحمد الشيخ بمقر الرابطة

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


مجدي عبد الغني يكشف سبب تواجد أحمد الشيخ بمقر الرابطة للمحترفين

أوضح مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، حقيقة إنهاء الخلاف بين أحمد الشيخ ونادي المصري، عبر حسابه على إنستجرام. 

وكتب: “أحمد الشيخ تواجد اليوم في مقر الرابطة المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين لإنهاء الخلاف القائم بين اللاعب ونادي المصري البورسعيدي”.

 


يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن رد الفعل الذي تعرض له البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تواجده بالنصر السعودي.

وكتب في تغريدة: “بعد أول مباراتين لكريستيانو مع النصر السعودي قالوا يا خسارة الفلوس الراجل مبطل كوره وجاي ياخد فلوس وخلاص ... امس بعد ان سجل كريستيانو سوبر هاتريك امام الوحده .. قالوا النصر هو كريستيانو.. هما هما نفس الناس!!؟؟”.

 


كانوا السند والأمان.. رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالديها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تجمع والديها الراحلين، سمير غانم، ودلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت دنيا سمير غانم: “اللهم ارحم من كانوا السند والأمان في الدنيا واغفر لهم واجعلهم منعمين بجنتك يا أرحم الراحمين”.

النصر السعودي كريستيانو رونالدو دنيا سمير غانم احمد شوبير التواصل الاجتماعي

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