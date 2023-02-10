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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم شهادات 155 متدربا ببرنامج سفراء قادة الوعي بالفيوم

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبي للقادة بالفيوم

نظمت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالتنسيق مع نقابة المعلمين بالفيوم، حفل ختام تسليم شهادات التدريب فى برنامج سفراء قادة الوعي بمحافظة الفيوم ، والذي تم إقامته بنقابة المعلمين بالفيوم ، وتم تنظيم حفل لتكريم وتسليم شهادات التدريب بمركز النيل للاعلام، بالفيوم.

و بلغ عدد المتدربين المشاركين فى فعاليات البرنامج التدريبي 155 متدرب ، بالإضافة إلى فريق العمل من شباب مؤسسة القادة بالفيوم ، والذي شارك فى تنظيم التدريب وكذلك حفل التكريم. حضر فعاليات التكريم الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ، والحاج عيسى عثمان نقيب معلمى الفيوم، و محمد هاشم زكي مدير مركز النيل للإعلام بالفيوم والدكتور محمد محسن رمضان مستشار مركز المعلومات والتحول الرقمي وخبير أمن المعلومات ، وأ.محمد أبو الحارث أمين عام نقابة المعلمين بالفيوم وا.حنان حمدي بمركز النيل للاعلام ، وأ.محمود الجلاب منسق عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالفيوم ، وأعضاء مؤسسة القادة بالفيوم، والدكتور أحمد سالم وا.السيد صلاح تعيلب والأستاذ عبدالتواب الجارحي والأستاذ محمد صلاح والدكتورة زينب سلامة والدكتور هشام عويس، والدكتور بسام محروس .

يأتى برنامج (سفراء قادة الوعى) الذى اطلقته القادة برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج و بالشراكة مع الهيئة العامة للاستعلامات انطلاقا من توجيهات سيادة رئيس الجمهورية ومن منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية نحو رفع الوعى لدى ابناء الشعب المصرى لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية .

ويعد مشروع ( سفراء قادة الوعى ) أضخم مشروع لتأهيل و اعداد سفراء للتوعية كواحدة من اهم مشاروعات القادة لبناء أجيال من الشباب تحمل لواء التوعية و تساهم فى مجابهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية من حروب الجيل الرابع والخامس و التى تسعى لتدمير قدرات الشعب المصرى من خلال العبث فى عقول و مقدرات الشعب المصرى.

جدير بالذكر ، يعد برنامج سفراء قادة الوعي و مشروع التمكين الاقتصادي منبثقين من مبادرة شعب واعي متضامن برعاية معالي وزيرة التضامن الإجتماعي و بمشاركة الوزارة و الهيئة العامة للاستعلامات.

 

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سكرتير عام الفيوم يشهد ختام البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

 

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