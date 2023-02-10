عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

صدى البلد

سيطرت سحب ركامية سوداء على سماء الإسكندرية، يوم الأربعاء، بالتزامن مع اليوم العاشر لنوة الكرم، فضلا عن تغير لون البحر إلى الأسود في بعض المناطق والرمادي في مناطق أخرى وارتفاع أمواجه.

شاهد الفيديو:

ولليوم الرابع على التوالي، استمرت أعمال إصلاح الهبوط الأرضي والانشقاق الذي تعرض له رصيف شاطئ إدوارد خراط بمنطقة سيدي بشر، من قبل هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية بالتنسيق مع حي المنتزه أول.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أن ما حدث في الإسكندرية مؤخراً من تغير في لون البحر وحدوث هبوط أرضي، له علاقة بـ زلزال تركيا وسوريا، بل ذهب البعض لأبعد من ذلك، وربط بين التنبؤات التي تتوقع غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية والهبوط الذي حدث.

وفيما يخص تغير لون البحر قال الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن الإسكندرية تشهد حالياً إحدى النوّات، وهي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للرياح، ما يثير اضطراب البحر، ويتسبب في تقليب رماله، فتنتقل من القاع، وتصبح معلقة في المياه، وهو ما يؤثر على نفاذية المياه للضوء، فيشعر المشاهد بأن لون المياه أسود.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

زيرو لـ أفشة .. حسين الشحات أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية

الفارق الوحيد.. كولر يكشف سبب الهزيمة من ريال مدريد

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

موضوعات متعلقة

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

زلزال جديد يضرب تركيا وأردوغان يكشف الخسائر الفادحة

البانيه بـ 165 جنيه.. تفاصيل أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

أوامبا يتقدم لـ شباب بلوزداد أمام الزمالك من ركلة جزاء

أكثر من 4 آلاف.. أرقام صادمة لقتلى وإصابات الزلزال في سوريا

أول إجراء من وزير الرياضة بعد فوز منتخب الشباب على جنوب السودان

إهانة كبيرة لوزير الأمن الإسرائيلي من مستوطنين بموقع عملية الدهس في القدس

10 ملفات سياسية واقتصادية وحضور كبير.. ماذا يقدم مؤتمر دعم القدس غدا بالقاهرة؟

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

علاقة آثمة وضرب طالب بالرصاص | إقالة ضابط برازيلي في جريمة مؤسفة

أحدها «9.5 ريختر» وَمَحَا مُدنًا كاملة.. زلازل هددت العالم خلال 100 عام

فيديو

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

مبلغ خيالي.. فاتورة شبكة علا غانم بعد الخناقة مع زوجها.. فيديوجراف

انفراجة قريبة في الأسعار.. ماذا سيحدث في أسعار البيض والدواجن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ