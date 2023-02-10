مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

سيطرت سحب ركامية سوداء على سماء الإسكندرية، يوم الأربعاء، بالتزامن مع اليوم العاشر لنوة الكرم، فضلا عن تغير لون البحر إلى الأسود في بعض المناطق والرمادي في مناطق أخرى وارتفاع أمواجه.

شاهد الفيديو:

ولليوم الرابع على التوالي، استمرت أعمال إصلاح الهبوط الأرضي والانشقاق الذي تعرض له رصيف شاطئ إدوارد خراط بمنطقة سيدي بشر، من قبل هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية بالتنسيق مع حي المنتزه أول.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أن ما حدث في الإسكندرية مؤخراً من تغير في لون البحر وحدوث هبوط أرضي، له علاقة بـ زلزال تركيا وسوريا، بل ذهب البعض لأبعد من ذلك، وربط بين التنبؤات التي تتوقع غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية والهبوط الذي حدث.

وفيما يخص تغير لون البحر قال الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن الإسكندرية تشهد حالياً إحدى النوّات، وهي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للرياح، ما يثير اضطراب البحر، ويتسبب في تقليب رماله، فتنتقل من القاع، وتصبح معلقة في المياه، وهو ما يؤثر على نفاذية المياه للضوء، فيشعر المشاهد بأن لون المياه أسود.