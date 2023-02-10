النشرة الدينية.. وزير الأوقاف: طلاقة القدرة الإلهية بلا حدود.. وخطيب الحرم المكي يكشف دلالات حدوث الزلازل

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين والأسئلة التي تتوارد في أذهان الكثيرين، نقدمها لكم في هذه النشرة الدينية.
إعذار وإنذار.. خطيب الحرم المكي يكشف دلائل قدرة الله في حدوث الزلازل
وزير الأوقاف: حسن العهد والعشرة من الإيمان.. وطلاقة القدرة الإلهية بلا حدود
الأوقاف: الإسراء والمعراج وطلاقة القدرة الإلهية موضوع الجمعة المقبلة
خطيب الحرم النبوي: أعظم الناس رحمة من صان نفسه عن سخط الله
برشلونة تقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني.. الأزهر: خطوة جيدة في دعم فلسطين
"خريجي الأزهر" والعالمي للدعوة يطلقان قافلة "إتقان الصلاة وتمكين المرأة المعيلة" إلى الفيوم
اقرأوا الزهراوين في ليلة الجمعة .. داعية يكشف أسرارهما وفضلهما
دعاء يعصمك من فتنة الصد عن سبيل الله.. أدركه بـ 5 كلمات
ذكر سهل يغفرلك كل ذنوبك.. ردّده كل يوم قبل نومك
مفيش صلاة اسمها الشفع .. وكيل وزارة الأوقاف يوضح
دعاء سعة الرزق مجرب.. ردده وكلك يقين يرزقك الله من حيث لا تحتسب
عمل واحد يبقى معك بقبرك فأكثر منه في الدنيا
المسجد النبوي.. ما يستحب قوله وأجر الصلاة فيه وآداب زيارة قبر النبي
صيغة استغفار تمحو ذنوبك كلها وإن كانت مثل الجبال
من حفظ أو قرأ هذه السورة كل أسبوع وجد عجائب فى الدنيا والآخرة