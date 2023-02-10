جنرال بريطاني: القوات الأوكرانية تفقد 3 مدن لصالح روسيا قريبا

أكد الجنرال في الجيش البريطاني روبرت جونز، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تفقد قريبا العديد من المدن الكبرى نتيجة للعملية الروسية الخاصة.

ونقلت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، نقلا عن جونز قوله: "سنرى الكثير من التكهنات في الأسابيع المقبلة.. أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا لنا جميعا أن هذا لن يكون ما نتوقعه جميعا".

ووفقا للعسكري البريطاني، قد تفقد القوات المسلحة لأوكرانيا السيطرة على مدن كبيرة مثل خاركوف وزابوروجيه، وكذلك تنسحب من أرتيموفسك بعد سلسلة من الهزائم الخطيرة.

وأضاف: “في الوقت نفسه، لا يستطيع أن يحدد بالضبط أين ستدور أهم المعارك، حيث أن خطط الأطراف تظل سرية”.

بالإضافة إلى ذلك، وصف جونز المرحلة المقبلة من العملية العسكرية الخاصة بـ "لعبة الشطرنج".

وأعلن اليوم نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إيغور جوفكفا، عن نقص الذخيرة في القوات المسلحة الأوكرانية. وعزا النقص الحاد في الذخيرة إلى كثافة القتال.

وأشار المسؤول في الإدارة أيضا إلى أن كييف بحاجة ماسة إلى الذخيرة وقطع المدفعية بعيدة المدى والدبابات والطائرات المقاتلة.