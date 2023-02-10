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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : رسائل الرئيس في افتتاح سايلو فودز قوية وواضحة وكاشفة للداخل والخارج

حازم عويان، عضو
حازم عويان، عضو مجلس النواب

ثمن النائب حازم عويان عضو مجلس النواب رسائل الرئيس السيسي خلال إفتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية ، والتي شملت التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، تقطع الطريق على من يروج الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية. 

وأضاف “ عويان” أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز المنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل 7 مصانع جديدة، تعكس حرصه على توطين الصناعة  لتوفير الأمن الغذائي للمصريين وتوفير فرص عمل للشباب وأيضا توفير العملة الصعبة.

كما أوضح  عضو الشيوخ أن مجمع سايلو فودز نجح في تحقيق أرقام قياسية عالمية، حصل من خلالها على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد توزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي الماضي وهذا يعد انجاز كبير في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وثمن عضو مجلس النواب النائب حازم عويان  ، بحديث الرئيس السيسي كذلك عن العلاقة مع الأشقاء، وأن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، وأن علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء، وأن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج. 

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