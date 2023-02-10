غدا... انطلاق بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين في الإمارات

تنطلق غدا بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين تحت إشراف اتحاد الإمارات الكيك بوكسينج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج وسط مشاركة 28 لاعبا ولاعبة يمثلون 18 دولة من فئات وأوزان مختلفة.



واكتملت اليوم الجمعة مراحل الفحص الطبي والميزان لكافة المشاركين التي جرت في مقر إقامة الوفود العالمية المشاركة.

كما عقد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج مؤتمرا صحفيا حضره فهد العبدولي مدير الأنشطة الرياضية في اتحاد اللعبة ، بجانب بطل الإمارات إلياس حبيب علي والبريطاني مايكل واكيلينج الملقب بـ ذابانيشر اللذان سيلتقيان في مواجهة مرتقبة يوم غد وتحدثا فيه عن استعداداتهما وتطلعاتهما، ووعدا عشاق الكيك بوكسينج بنزال مميز في الاتحاد أرينا.

