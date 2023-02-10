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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 28 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية منذ مطلع فبراير

صدى البلد

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها منذ مطلع فبراير الجاري وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 28 مليار درهم، مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين مع توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية لعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.112 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 3.14 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.539 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و601 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات اليوم بنحو 2.8 مليار درهم، موزعة بواقع 2.49 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة على سهم "ملتيبلاي" و329.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 543.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 16 ألف صفقة.

- سوق أبوظبي 

وواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه للجلسة العاشرة على التوالي، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.16% ليغلق عند 9951.29 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.12% ليبلغ مستوى 10023.05 نقطة، ليسجل المؤشرين أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.
وتدعم سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أبوظبي الإسلامي" بنسبة 2.2% و"دانة غاز" بنسبة 1.43% و"أي آند" 1.19% و"أدنوك للحفر" 0.89% و"أدنوك للتوزيع" 0.45% و"أبوظبي التجاري" 0.34% و"فيرتيغلوب" 0.24%.

وتصدر "ملتيبلاي" النشاط بفعل تنفيذ 4 صفقات كبيرة، حيث استحوذ على نحو 1.2 مليار درهم من السيولة، تلاه "العالمية القابضة" جاذباً أكثر من 609 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 396 درهم، ثم "أبوظبي الأول" بسيولة ناهزت 11 مليون درهم.

- سوق دبي

وبقي سوق دبي المالي عند أعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف بعد صعوده لنحو 8 جلسات متتالية، ليغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 0.24% أو ما يعادل 8.15 نقطة وصولا إلى مستوى 3453.85 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 21 سبتمبر الماضي.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي "إعمار العقارية" 0.52% و"دبي الإسلامي" 0.53% و"الإمارات دبي الوطني" 0.36% و"إعمار للتطوير" 0.8% و"العربية للطيران" 0.43% و"إمباور" 1.3% و"أرامكس" 1.13% و"دبي للاستثمار" 0.43% و"أمانات القابضة" 1.6%.

وحاز سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 153.3 مليون درهم وأغلق عند 5.75 درهم، تلاه "بنك المشرق" بسيولة 51.6 مليون درهم، ثم "إمباور" مستقطباً نحو 20.7 مليون درهم.

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