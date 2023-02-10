«الإمارات للدراسات» يدرّب 35 ألف مهني في القطاعين المصرفي والمالي خلال 2022

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية المؤسسة الإقليمية الرائدة في مجال التعليم المصرفي والمالي عن تدريب أكثر من 35 ألفاً من المهنيين في القطاعين المصرفي والمالي بالدولة خلال عام 2022 منهم أكثر من 13،600 مهني إماراتي تم تسجيلهم في الفترة بين يناير وديسمبر 2022 ما يشكل 40٪ من إجمالي عدد المشاركين منهم 85٪ من الإناث و15٪ من الذكور.

ووفقاً لتقرير نتائج عام 2022 قدم المعهد خلال عام 2022 ما مجموعه 166 برنامجاً تدريبياً بما في برامج تدريب خاصة بالقطاع المصرفي وخطة تدريب لقطاع التأمين وبرامج خاصة وشهادات مهنية متخصصة إضافة إلى سبعة برامج لدعم للتوطين عام 2022 كما بلغ عدد المتدربين حضوريًا 27،741 متدرباً في حين بلغ عدد المتدربين الذين التحقوا بمنصة التعليم الإلكتروني (Insight) 6،396 متدرباً.

وحول هذه الإنجازات، قالت نورة البلوشي المدير العام بالوكالة لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / يسعدنا الإعلان أن نحو 35,000 مهنيًا من المجالين المصرفي والمالي شاركوا في برامجنا التدريبية خلال عام 2022 وبذلك يؤكد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تميزه كواحد من أكبر مؤسسات التعليم والتدريب المالي والمصرفي في المنطقة ولطالما كان المعهد في طليعة خطط التوطين في القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات حيث قام بتدريب أكثر من 13,600 إماراتي هذا العام وحده مما يشير إلى مدى مساهمة المعهد في تحقيق الأهداف الوطنية على صعيد تنمية المواهب الإماراتية.

وأضافت : نعمل سنويا على تصميم برامجنا التدريبية وفقا للاحتياجات المتغيرة والديناميكية للأسواق المالية الإقليمية والعالمية وقد حقق هذا النهج أداءً جيداً بالنسبة لنا وساعد في تعزيز جهودنا لدعم النمو المهني للعاملين في القطاع المصرفي والمالي معربة عن فخرها بالزيادة الكبيرة في عدد المشاركين الإماراتيين وهو ما يتوافق مع التزامنا بدعم أجندة دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة للدولة لتعزيز القدرات المهنية للكوادر الإماراتية.

ويضع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خطة التدريب سنوياً بهدف دعم قدرات المهنيين في القطاع المصرفي والمالي تماشيًا مع الرؤية المستقبلية والرؤى الوطنية الطموحة في استشراف المستقبل وإعداد كوادر إماراتية قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد المعرفة بالدولة.

ومن خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية رفيعة الطراز في المجالين المصرفي والمالي تمكن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية من اكتساب مكانة فريدة في الإمارات وكذلك في منطقة الخليج والشرق الأوسط حيث قام المعهد على مدار الأربعين عاماً الماضية بتدريب أكثر من 300 ألف مهني في المجال المصرفي إلى جانب آلاف المتدربين الذين استفادوا من برامج المعهد في تسريع وتيرة تطورهم المهني في مجال الخدمات المصرفية والمالية.