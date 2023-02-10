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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة سوهاج تدشن مبادرة “تحدث معه”

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلي وحدة السكان، والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية.

أعلن محافظ سوهاج خلال الاجتماع تدشين مبادرة "تحدث معه"، والتي تأتي في إطار خطة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة لتنفيذ أهداف مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية".

وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحقيقاً لمحاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تمكين الرجل من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعى بالأمور الحياتية ومنها القضية السكانية وتنظيم الأسرة وزواج القاصرات، والإدمان، والتدخين، والقيم الحياتية، والتسرب من التعليم، واختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسرى وتربية الأطفال، وقيمة العمل، والمواطنة والانتماء، والحقوق والواجبات، وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية والتي انتشرت مؤخرًا في مجتمعاتنا، على أن يتم وضع خطة متكاملة لتنفيذ أنشطة المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة والتي ستستمر لمدة شهرين.

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محافظة سوهاج

استعرض الاجتماع تقرير مبادرة "سعادتك وصحتك في تنظيم اسرتك" والتي أطلقها المحافظ للتوعية بالمشكلة السكانية وتداعياتها الخطيرة علي التنمية، حيث قامت الصحة بتقديم خدمات تنظيم الاسرة بـ177 وحدة صحية بعدد 5 مراكز.

وعمل ندوات توعوية بالاستعانة بالرائدات الريفيات عن طريق الزيارات المنزلية التثقيفية وزاد معدل الانجاز مقارنة ببداية المبادرة بنسبة 163%  زيادة في عدد السيدات المستهدفات بالمبادرة.

وقامت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع منسقي وحدات السكان بالمراكز والوحدات القروية والجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ 23 ندوة توعوية والتى لاقت تفاعلا جيدًا من المواطنين، بالإضافة إلى الندوات والأنشطة التثقيفية التي قامت بتنفيذها كلا من التربية والتعليم.

والجامعة والأوقاف والتضامن الاجتماعي وهيئة محو الامية والقومى العاملة والشباب والرياضة والزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومؤسسات المجتمع للتوعية بأهمية المشكلة زيادة السكانية وآثارها السلبية على المجتمع والتنمية.

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