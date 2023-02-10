أئمة تنزانيا : دورة تدريب أكاديمية الأوقاف نقطة فارقة في مسيرتنا الدعوية

استضافت وزارة الأوقاف المصرية أئمة وعلماء دولة تنزانيا المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة، المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 2 حتى 11 فبراير 2023م.

أئمة وعلماء دولة تنزانيا

وفي ختام هذه الدورة اجتمع بهم د هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني عقب صلاة الجمعة اليوم 10/ 2/ 2023م بقاعة حراء بالديوان العام، وشرح لهم دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير من خلال إصداراتها المتميزة، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والانتقال بالثقافة من ثقافة نخبة إلى ثقافة مجتمع.

كما أكد على عناية وزارة الأوقاف بتدريب الأئمة والواعظات وصقل خبراتهم ومعرفتهم وتزويدهم بكافة العلوم المعرفية والعلمية التي تساعدهم على إتمام مهمتهم الدعوية على أكمل وجه، ولذا أقامت وزارة الأوقاف أكاديمية الأوقاف لتبدأ مرحلة جديدة غير مسبوقة في إعداد وتدريب الأئمة ليس في مصر وحدها بل على مستوى العالم.

كما التقى بهم أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أشاد أئمة وعلماء دولة تنزانيا بالدورة العلمية المتقدمة بأكاديمية الأوقاف الدولية، ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللدولة المصرية على ما تقوم به من مجهودات في خدمة الإسلام والمسلمين، وما قدمته لأئمة وعلماء تنزانيا خلال هذه الدورة، معبرين عن استفادتهم البالغة منها، وأنها تعد نقطة فارقة في مسيرتهم الدعوية.