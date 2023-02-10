الأوكران يعدمون الأسرى الروس | إعلان من الأمم المتحدة بشأن فيديو صادم

قامت منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بالتأكيد على فيديو يظهر فيه الجنود الأوكرانيين وهم يقومون بإعدام الأسري الروس.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن هذا الفيديو نعتقد أنه حقيقي، ونحن على علم به.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعلم بشأن فيديو آخر أيضا ظهر على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد مكملة للحادث الأول، ويظهر فيه جندي أوكراني يعترف بالقتل ويحاول تبريره، مدعيا بأن الضحايا رفضوا الاستسلام، أو أنهم من مقاتلي "فاجنر".

وتابعت: "هذه الأعذار لا تبرر بالاستناد للقانون الدولي الإنساني ما فعله الجندي الأوكراني".

وكانت قد أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع، بأنه تم الإفراج عن 63 أسير حرب روسي نتيجة عملية مفاوضات معقدة مع أوكرانيا بوساطة من دولة الإمارات.

كما ذكرت وكالات الأنباء أن مجموعة العسكريين الروس المفرج عنهم تضم أفرادا من "الفئة الحساسة".