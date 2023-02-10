جولات بالمحافظات ولقاءات مع جهات دولية.. نشاط القوى العاملة في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف"بشأن حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ،والذي بدأ بجولة للوزير حسن شحاتة في محافظة البحر الأحمر ،إستغرقت ثلاثة أيام "72 ساعة" ،ثم لقاء مع وفد من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف،وذلك داخل ديوان عام "الوزارة" جرى خلاله التنسيق والتعاون في ملفات مشتركة..

جولة الوزير في "البحر الأحمر " والتي رافق الوزير فيها اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،وهارون عبدالعزيز مدير مديرية محافظة البحر الأحمر،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ،ووفد مركزي من قيادات "الوزارة"،بدأت بإفتتاح الوزير لفعاليات المجلس المركزي للإتحاد العربي للبنوك والتأمينات والأعمال المالية ،بحضور ممثلون عن نقابات 11 دولة عربية ،ألقى فيه الوزير حسن شحاتة كلمة رصد فيها برامج الحماية والرعاية الإجتماعية التي توفرها الدولة المصرية لمواطنيها في الداخل والخارج ،وتوفير حياة كريمة لهم لمواجهة كافة التحديات الراهنة ،ودعا الملايين من العمال العرب بالتمسك بشعارهم التاريخي "قوتنا في وحدتنا " ومساندة بلدانهم وعدم الاستجابة لمروجي الشائعات والفتنة والتفرقة في البلدان العربية ،وخلال هذا اللقاء العمالي العربي بعث ممثلوا الملايين من العمال العرب برقية تجديد ثقة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي وسياسات الدولة المصرية والداخلية والخارجية،وأشادوا بخطة الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة" .. وإستمرت "جولة الوزير" في تلك المحافظة التي يعمل بها 63 الف و621 عاملا في 435 منشأة،وجرى الإعلان عن إنجازات مديرية القوى العاملة فيها حيث تبين ما تحقق من إنجاز خلال العام 2022 فقط، ففى مجال التدريب المهنى عقدت المديرية 25 دورة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة بنظام الساعات المعتمدة استفاد منها 250 متدرب ومتدربة ، اما فى مجال رعاية القوى العاملة فقد قامت بالتفتيش على 5841 منشأة بواقع عدد 27 ألفاً و 652 عامل ، وفحص 371 شكوى عمالية ، وعقد 21 ندوة توعية بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، كما وفرت 11 ألفاً و 23 فرصة عمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تطلقها "الوزارة" ، كما قامت بتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة،واستخرجت المديرية 191 ترخيص عمل لأجانب، وجددت 106 ترخيص آخرين،كما استخرجت 12 ألفاً و383 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ..

وخلال حديث الوزير في كافة المواقع التي تفقدتها وتضمنت ملتقى للسلامة والصحة المهنية ،وتسليم عقود عمل ،وتفقد وحدة تدريب متنقلة ومكتب عمل الغردقة ،ومعرض "صنع في البحر الأحمر ،يمكن تلخيص ابرز العنواين من حديث الوزير كما يلي :"1" الدولة تواجه التحديات بالعمل والإنتاج..ورعاية وحماية مواطنيها في الداخل والخارج بتوجيهات من الرئيس السيسي.."2" ممثلون عن عمال 11 دولة عربية يبعثون برقية تجديد الثقة في سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي .."3" توفير بيئة عمل لائقة تحمي العامل من المخاطر المهنية..وتحقق لصاحب العمل والمنشأة المزيد من الإنتاج .."4" مليار و600 مليون جنيه من "صندوق الطوارئ" لقطاع السياحة خلال "أزمة كورونا "..و"الوزير" يُسلم عقود عمل لذوي همم ..وفرص عمل جديدة للشباب .."5" "القوى العاملة":العمل مع الشركاء الإجتماعيين هدفنا...وتعزيز علاقات العمل والحوار بين أطراف الانتاج الثلاثة أبرز أولوياتنا.."6" مراكزنا التدريبية الثابتة والمتنقلة تحت أمر كل شاب يرغب في تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة.."7" خطة لتدريب وتأهيل الشباب لضخ عمالة مؤهلة في 27 مصنعاً بالمجمع الصناعي..و"شحاتة" يُسلّم عمالة غير منتظمة وثائق تأمين..وماكينات تفصيل لإقامة مشروعات صغيرة..

..وعودة إلى القاهرة حيث تضمن "الإنفوجراف" أيضاً تأكيد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن"الوزارة"تٌرحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج ،طالما ذلك التنسيق سيكون في خدمة ملف العمل،وما يضمه من قضايا متنوعة كالتدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية ،وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب عمل وعامل "،وقال الوزير شحاتة ان منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أبرز "الشركاء" الذين تتعامل معهم الدولة المصرية ،موضحاً أن "الدولة" وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 ،وأن كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل تحترم معايير العمل الدولية،وملتزمة أمام قوانينها ودستورها،وإتفاقياتها بتوفير بيئة عمل لائقة تحقق الإستقرار لإطراف الإنتاج .وكان وزير القوى العاملة قد إستقبل هذا الاسبوع، بديوان عام الوزارة ، وفداً من منظمة العمل الدولية بجنيف، لبحث التعاون المشترك والتنسيق في إطار "مشروع Vision Zero Fund "، الذي يهدف إلى تحقيق عالم خالِ من الحوادث والأمراض المهنية ،بالتنسيق والشراكة مع الشركاء الإجتماعيين للمنظمة بتكوينها الثلاثى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،وقد حضر هذا اللقاء من "المنظمة الدولية" :وائل عيسى كبير مستشاري التعاون الفني بمنظمة العمل الدولية،والدكتور حليم حمزاوي أخصائي السلامة والصحة المهنية بالمنظمة،ودوير أوكيرت مدير صندوق Vision Zero Fund ، وسارة صبرة من إدارة البرامج بمكتب "المنظمة" بالقاهرة..

"الإنفوجراف" تضمن أيضا الدور المستمر الذي تلعبه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج حيث يتواجد 9 مكاتب ،تحمي وترعي ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في البلدان التي تقع في نطاقها تلك المكاتب ،حيث نجح مكتب التمثيل العمالي في ابو ظبي في إسترداد مستحقات مصريين في الامارات ،كما اعلن "مكتب الاردن" عن عن تحويل قائمة جديدة لمستحقات مصريين غادروا المملكة الاردنية ،كما تابع "مكتب الكويت" مستحقات 3 مصريين لقوا مصرعهم في حادث حريق ..كما شمل نشاط الوزارة الدور المستمر لمديرات القوى العاملة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ،وتنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل تعمل في المحافظات خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "،لتنفيذ خطة التدريب للعام "2022-2023" .

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