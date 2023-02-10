عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الخليجية طيبة..وبعض القوى الظلامية تحاول التأثير عليها

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الخليجية مرت بفترة صعبة قبل عام 1970، خصوصا في ظل الصراع في دولة اليمن، لكن بعد حرب أكتوبر 1973، والموقف الخليجي وبخاصة السعودي، الإماراتي، والكويتي بوقف تصدير النفط إلى الدول الغربية المتضامنة مع إسرائيل، ثم المساعدات العسكرية التي وصلت إلى وجود قوات خليجية حاربت مع القوات المصرية والسورية في حرب أكتوبر كان لها أثر كبير جدا.

وأضاف حسين، خلال تصريحات ببرنامج «الشرق الأوسط»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية أميمة تمام، أن العلاقات المصرية الخليجية بصورة عامة طيبة، باستثناء بعض الفترات القليلة، إذ تحاول بعض القوى الظلامية التأثير عليها، وبعد ثورة 30 يونيو، فإن الموقف الخليجي، وبخاصة السعودي والإماراتي كان حاسما ومهما جدا في صد هجمات شديدة جدا من الغرب وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وتابع، أن موقف وزير الخارجية السعودي الفيصل، والعاهل السعودي السابق الملك عبدالله، كان حاسما، وكذا الموقف الإماراتي، الذي نصّ على عدم السماح للحسابات السياسية أن تجعل متطرفين على مصر، وأعقب هذا الموقف مساعدات مالية وسياسية متنوعة يشيد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار، وكان آخر هذه الإشادات، ما قاله أمس الخميس، في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.