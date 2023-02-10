صراع فرنسي أرجنتيني على جائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي "فيفا"، عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، والتي شهدت صراع فرنسي أرجنتيني.



حيث تم الإعلان عن أن كريم بنزيما وكيليان مبابي وليونيل ميسي هم المرشحين الثلاثة النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام ٢٠٢٢.

تُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من ٨ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ وسيتم الكشف عن الفائز بالجائزة اللامعة في حفل باريس يوم ٢٧ فراير ٢٠٢٣.

يذكر أنه تم ترشيح ١٤ لاعبًا في البداية لجائزة أفضل لاعب FIFA للرجال بعد أن تم اختيارهم من لجنة من الخبراء، من هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، قادة المنتخبات الوطنية للرجال، صحفيي كرة القدم والمشجعين الذين صوتوا عبر موقع FIFA الرسمي.