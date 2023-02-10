صفقات الزمالك تتحدث عن نفسها| تعليق صادم من مهيب عبد الهادي بسبب بلوزداد

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على خسارة الزمالك من فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يواصل تدهور النتائج محليا وافريقيا بعد الهزيمة من بلوزداد 1/0 علي ارضه 🔥🔥"

وتابع "صفقات الزمالك الجديدة تتحدث عن نفسها، في مشكلة كبيرة في لاعيبة الزمالك لا دفاع ولا وسط ولا هجوم".



أحرز هدف اللقاء الوحيد لصالح شباب بلوزداد فى شباك الزمالك اللاعب أوامبا من ركلة جزاء فى الدقيقة 57.