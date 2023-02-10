عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى ومصابون .. الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على محطة حافلات في القدس

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام”  بأن وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت بيانا أدانت فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محطة حافلات في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي  في بيانها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها إلى الحكومة الإسرائيلية وشعبها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا إثر هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

قرقاش: السياسة الخارجية الإماراتية قائمة على إحلال السلام

بيان عاجل من إفتاء الإمارات حول زلزال تركيا المدمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

موضوعات متعلقة

الكويت.. مشاجرة كبيرة في الفروانية وبيان هام من الداخلية

قرد البابون يهاجم مسئولا كبيرا في السعودية والأخير يرد عبر تويتر

دخان أسود .. حريق ضخم بـ سوق شهير في لبنان | شاهد

رسالة عزاء من ملك المغرب إلى رئيس الإمارات

45 مليون دولار.. الجزائر تقدم مساعدات لسوريا وتركيا

الأردن.. مستشفى ميداني عسكري في تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

قرار عاجل من المغرب بشأن سفيرها لدى فرنسا

سوريا.. بيان شديد اللهجة من الخارجية ضد أمريكا

ترشيحاتنا

المفتي: منهج الرسول لا يعرف التعارض بين النقل والعقل

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة في عدة مدن خلال ساعات

تطور كبير بجراحة القلب والصدر في مجمع الجلاء الطبي.. فيديو

هل عملية تجسس؟.. أمريكا تسقط جسما مجهولا وتغلق الأجواء في ألاسكا

جاي أفرح.. حقيقة حصول عمر كمال على رقم خرافي مقابل حفل ليبيا

استغاثات من تحت الأنقاض.. أحد أفراد الدفاع المدني بسوريا يروي تفاصيل مؤلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

صورة خيالية.. مدينة عربية تظهر تحفة فنية من الفضاء

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

فيديو

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ