قتلى ومصابون .. الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على محطة حافلات في القدس

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” بأن وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت بيانا أدانت فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محطة حافلات في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها إلى الحكومة الإسرائيلية وشعبها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا إثر هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.