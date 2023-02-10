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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"عاد أطفالي من المدرسة فلم يجدوا منزلهم"..قصة هدم بيت المقدسي علي طعمة

صدى البلد

تزامنا مع الحدث العربي الكبير الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بعد غد الأحد  لـ دعم القدس المنعقد وسط تمثيل عربي و إقليمي و دولي رفيع المستوى، نشرت الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيلم تسجيلي قصير جاء تحت عنوان "عاد أطفالي من المدرسة فلم يجدوا منزلهم".. يجسد الواقع المرير الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

 

فمنذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس تقوم سلطات الاحتلال بعملية هدم منظمة لبيوت الفلسطينيين طالت أكثر من 5000 منزل بذريعة البناء غير المرخص في الوقت الذي ترفض فيه أكثر من 95%من طلبات رخص البناء التي يتقدم بها المقدسيون   ففي العام 1967 فرضت إسرائيل عشرات القوانين العنصرية في سعي محمود لتهويد المدينة وإفراغها من سكانها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم مخالفة بذلك كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعماً لصمود أهل القدس المحتلة في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها، أقرت القمة العربية (الجزائر 2023) عقد مؤتمر رفيع المستوى، يتناول وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية، تهدف إلى حماية المدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود أهلها.

https://fb.watch/iCnOepI0Fc/

 

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