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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. موعد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، عن موعد إعلان نتيجة التنسيق النهائى لاختيار الشعب والأقسام.

وأوضحت الكلية أنه قد تم غلق باب اختيار الرغبات لجميع الطلاب وإعلان النتائج يوم الأربعاء 1 فبراير الماضي.

وأضافت أن إعلان نتيجة التنسيق النهائى وبداية الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 11 من فبراير 2023، علما بأنه لا يسمح بأى تعديل بعد إعلان النتائج.

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جامعة القاهرة 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/ 2023،  طبقاً للخطة الزمنية، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأكد محمد الخشت، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

 

جامعة القاهرة إعلان نتيجة التنسيق النهائى كلية التخطيط العمراني كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة Jobs Education

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