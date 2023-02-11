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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر ألعاب نارية بالقاهرة

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار فيها.

وكلفت جهات التحقيقات رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية ، متخذاً من مخزنه الكائن بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن ، وبحوزته 45 كرتونه ألعاب نارية بإجمالى 1,900,000 صاروخ "مختلفة الأحجام".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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