بدء الترم الثاني في مدارس 12 محافظة.. اليوم

يبدأ اليوم الترم الثاني في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت ، بعد أن انتهت رسمياً اجازة نصف العام 2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مديريات التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب في المدارس اليوم السبت في المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، إن الترم الثاني سوف يشهد تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن انضباط سير العملية التعليمية في جميع مدارس مصر .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الوزارة مستمرة في تطبيق كل ما من شأنه عودة جذب الطلاب للمدارس من جديد .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار تفعيل الأنشطة في جميع المدارس ، مع عودة إحياء المسرح المدرسي ، بالاضافة إلى تفعيل مجموعات الدعم في المدارس

كما أفادت وزارة التربية والتعليم بإستمرار تطبيق نظام الإمتحانات الشهرية خلال الفصل الدراسي الثاني ، مشددةً على أنه لن يتم تعديل نظام تقييم طلاب المدارس .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع لجان المتابعة في الوزارة و المديريات ستكون منتشرة في جميع المدارس طوال الفصل الدراسي الثاني لمتابعة سير العملية التعليمية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتمنى لجميع طلاب المدارس في مصر خالص النجاح والتوفيق في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي .