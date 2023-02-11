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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الترم الثاني في مدارس 12 محافظة.. اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبدأ اليوم الترم الثاني في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت ، بعد أن انتهت رسمياً اجازة نصف العام 2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مديريات التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب في المدارس اليوم السبت في المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، إن الترم الثاني سوف يشهد تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن انضباط سير العملية التعليمية في جميع مدارس مصر .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الوزارة مستمرة في تطبيق كل ما من شأنه عودة جذب الطلاب للمدارس من جديد .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار تفعيل الأنشطة في جميع المدارس ، مع عودة إحياء المسرح المدرسي ، بالاضافة إلى تفعيل مجموعات الدعم في المدارس 

كما أفادت وزارة التربية والتعليم بإستمرار تطبيق نظام الإمتحانات الشهرية خلال الفصل الدراسي الثاني ، مشددةً على أنه لن يتم تعديل نظام تقييم طلاب المدارس .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع لجان المتابعة في الوزارة و المديريات ستكون منتشرة في جميع المدارس طوال الفصل الدراسي الثاني لمتابعة سير العملية التعليمية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتمنى لجميع طلاب المدارس في مصر خالص النجاح والتوفيق في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي .

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