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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مروجي العقاقير المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعيى.

وكلفت جهات التحقيقات رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط القائمين على إدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية وجود صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنهما (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) وبحوزتهما (عدد 1050 أمبول لعقار"بيثيدين" المخدر - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتفان المحمول للتواصل مع عملائهما لترويج تجارتهما الأثمة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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