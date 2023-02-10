فيبي فرج: أحب بيع القهوة والشاي في معرض الكتاب

قالت فيبي فرج كاتبة روائية وشاعرة وبائعة قهوة، إنها تحب القهوة لذلك، فقد عملت على بيع القهوة على دراجة: "أحب القهوة والكتب والقراءة والكتابة، أحببت التواجد وسط الناس في الشارع بالقهوة والكتاب".

وأضاف خلال حواره الإعلامي محمد سعيد محفوظ، مقدم حلقة اليوم من برنامج "العاشرة"، على قناة "اكسترا نيوز": "وفرت كتبا على الدراجة، لأن من يرغب في انتظار قهوته لفترة أطول يمكنه تصفح كتاب والقراءة".

وتابعت، أنها عملت في مجال إدارة المطاعم والكافيهات، كما أنها تخرجت من قسم الجغرافية بكلية تربية عام، ولم تعمل في التدريس أبدا، وعملت في أكثر من وظيفة مثل الاستثمار والدعاية والإعلان، لكنها لم تحب العمل المكتبي، رغم أنها استمرت فيه فترة طويلة من الزمن.

وواصلت: "قررت الابتعاد عن الشغل المكتبي والروتين، وأعمل حاجة حرة لنفسي، لا أشارك إلا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حتى أرى الكتاب والروائيين والشعراء والقراء، وبدلا من التواجد في الأجنحة مع كتبي أتواجد في الخارج مع القراء، هناك ضغط كبير على القاعات، وعندما يأتي القارئ إلى هنا، فإننا نتحدث ويمكنني أن أقول قصيدة له".