عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة فتحي تبرز أناقتها بالكاجوال

اميرة فتحي
اميرة فتحي

خطفت الفنانة أميرة فتحي أنظار جمهورها فى أحدث إطلالة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت اميرة فتحي باطلالة كاجوال واعتمدت تسريحة شعر مميزة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل.

وطرحت أميرة فتحي فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، التي عادت من خلالها إلى مجال الغناء بعد غياب سنوات طويلة. 

الأغنية التى طرحتها أميرة فتحي تحمل اسم "انا مبتعوضش"، من كلمات محمود كامل، ألحان: حسن سراج، توزيع: محمود شابوري.
آخر أعمال أميرة فتحي

وتشارك أيضًا أميرة فتحي في فيلم تحت عنوان أولها حلو والذي تشارك فيه بجانب حمزة العيلي وسهام جلال ودارين حداد ورانيا شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو يتناول مشاكل العلاقات العاطفية بين الشباب.


وكانت الفنانة أميرة فتحي قد غابت عن الأضواء منذ فترة كبيرة، حيث كان آخر أعمالها فيلم ابقى قابلني الذي شاركت فيه بجانب محمد لطفي ومها أحمد وحسن حسني وسعد الصغير وعلاء مرسي وإيناس النجار وسليمان عيد وياسر فرج ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين من تأليف سيد السبكي وإخراج إسماعيل فاروق.

 

IMG_٢٠٢٣٠٢١٠_٢١٢٠٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٢١٠_٢١٢٠٢٣
إطلالة كاجوال في احدث اطلالة الفنانة أميرة فتحي انا مبتعوضش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

للمرة الأولى .. جيلي تقدم نسختها الكهربائية جيومتري C في مصر |صور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

بعد حبسها 5 سنوات.. الحكومة الإيرانية تطلق سراح باحثة فرنسية

العراق يرد على أنباء فتح السدود التركية جراء الزلزال

ميلان يهزم تورينو 1-0 بالدوري الإيطالي

23 ألف قتيل.. الزلزال يدمر الطموحات و يخلف الحزن في تركيا وسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت جلد.. بلقيس فتحي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مايان السيد تحتفل بتخرجها من الجامعة الأمريكية مع تيام مصطفى قمر

لبان دكر وكاجو ونبات من الفلبين.. غرفة تحنيط تكشف سر المومياوات المصرية

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ