أخبار التعليم|مواعيد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بجامعة القاهرة..عودة الدراسة لطلاب الجامعات بالفصل الدراسي الثاني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، عن موعد إعلان نتيجة التنسيق النهائى لاختيار الشعب و الأقسام.

ينطلق اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية.

يقوم مركز التميز في الطاقة في مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن خلال برنامج البحوث والتبادل المعرفي وهو أحد برامج المركز الذي يتم تنفيذه من قبل جامعة ولاية أريزونا الأمريكية والواقع داخل جامعة عين شمس بكلية الهندسة وبالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان، بتلقي البحوث التطبيقية المبتكرة ،والتي تلبي احتياجات قطاع الطاقة في مصر، حيث تقدم البحوث المقترحة .

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه على طلاب الفرقة الرابعة (انتساب) الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية التوجه إلى إدارة المحكمة التدريبية الدور الثالث مبني (أ) للتسجيل في دورات المحكمة التدريبية إبتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 13 فبراير 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023.