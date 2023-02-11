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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|مواعيد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بجامعة القاهرة..عودة الدراسة لطلاب الجامعات بالفصل الدراسي الثاني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مواعيد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بجامعة القاهرة

أعلنت كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، عن موعد إعلان نتيجة التنسيق النهائى لاختيار الشعب و الأقسام.

 

عودة الدراسة لطلاب الجامعات بالفصل الدراسي الثاني .. اليوم

ينطلق اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية.

 

"الوكالة الأمريكية للتنمية" تقدم منحا بحثية من خلال مركز التميز في الطاقة

يقوم مركز التميز في الطاقة في مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن خلال برنامج البحوث والتبادل المعرفي وهو أحد برامج المركز الذي يتم تنفيذه من قبل جامعة ولاية أريزونا الأمريكية والواقع داخل جامعة عين شمس بكلية الهندسة وبالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان،  بتلقي البحوث التطبيقية المبتكرة ،والتي تلبي احتياجات قطاع الطاقة في مصر، حيث تقدم البحوث المقترحة .

حقوق عين شمس تعلن موعد التسجيل بدورات المحكمة التدريبية

 

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه على طلاب الفرقة الرابعة (انتساب) الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية التوجه إلى إدارة المحكمة التدريبية الدور الثالث مبني (أ) للتسجيل في دورات المحكمة التدريبية إبتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 13 فبراير 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023.

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