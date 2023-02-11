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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق حملة للحفاظ على صحة الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان حملة للحفاظ على صحة المصريين من أمراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان " تابع وزنك ، احمي نفسك من الامراض الناتجة عن زيادة الوزن أو  النحافة. 

وأطلقت جامعة حلوان شعار “اطمن على  صحتك، اعرف كتلة جسمك، اعرف نسبة المياه والدهون اللي محتاجها”.

ودعت جامعة حلوان طلابها و العاملين واعضاء هيئة التدريس و كافة المواطنين إلى المشاركة في المبادرة .

وأعلنت الجامعة عن نشر بعض المنشورات عبر صفحاتها الرسمية للتوعية  بالمعلومات  عن الغذاء الصحي والنشاط البدني، والقياسات الجسمية، و توفير متابعة  مع متخصصين للمشاركين بالحملة ، إضافة إلى جوائز تحفيزية، وجوائز نقدية، لطلاب جامعة حلوان.

وأشارت جامعة حلوان إلى  أنه على راغبي المشاركة بالحملة الدخول على الرابط او امسح الباركود من الصورة، وشارك في المبادرة:
https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس صحة المصريين Jobs Education

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