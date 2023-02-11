اليوم.. جامعة حلوان تطلق حملة للحفاظ على صحة الطلاب

أطلقت جامعة حلوان حملة للحفاظ على صحة المصريين من أمراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان " تابع وزنك ، احمي نفسك من الامراض الناتجة عن زيادة الوزن أو النحافة.

وأطلقت جامعة حلوان شعار “اطمن على صحتك، اعرف كتلة جسمك، اعرف نسبة المياه والدهون اللي محتاجها”.

ودعت جامعة حلوان طلابها و العاملين واعضاء هيئة التدريس و كافة المواطنين إلى المشاركة في المبادرة .

وأعلنت الجامعة عن نشر بعض المنشورات عبر صفحاتها الرسمية للتوعية بالمعلومات عن الغذاء الصحي والنشاط البدني، والقياسات الجسمية، و توفير متابعة مع متخصصين للمشاركين بالحملة ، إضافة إلى جوائز تحفيزية، وجوائز نقدية، لطلاب جامعة حلوان.

وأشارت جامعة حلوان إلى أنه على راغبي المشاركة بالحملة الدخول على الرابط او امسح الباركود من الصورة، وشارك في المبادرة:

https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8