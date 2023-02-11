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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على التراث.. ورشة عمل لتصنيع الكليم بقري سيناء

ورشة عمل عن الكليم
ورشة عمل عن الكليم البدوى بقري سيناء

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء،  برنامج ورش عمل حول تصنيع الكليم البدوى والمشغولات اليدوية التراثية للسيدات بقري سيناء .. حيث تم تنفيذ ورشة عمل بقرية الروضة،مركز بئر العبد ، من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة مركز الشيخ زويد (المسجلة بالتضامن الاجتماعى) ، وذلك  لتحسين مهاراتهن  والحفاظ علي التراث السيناوي.
 
 

 

التنمية المستدامة 


وأعلن الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بالجمعية  أن ورشة العمل  تأتي  ضمن مكون المشاركة المجتمعية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء الذي تنفيذه جمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة، وتهدف الورشة الى تمكين السيدات اقتصاديا وتحسين مهاراتهن في صناعة الكليم والمشغوت التراثية، وذلك لخلق مجال عمل من البيئة والموارد المحلية وتوفير مصدر دخل آمن . 

 وقال إنه  تم تدريب  40 سيدة من أهالى قرية الروضة على انتاج الكليم البدوى والمشغولات اليدوية التراثية، وتدريبهن على النول وأنواع الخيوط والأدوات المستخدمة فى الإنتاج، والتدريب العملى على تنسيق الألوان وكيفية إنتاج الكليم والمشغولات اليدوية التراثية بالصبغات الطبيعية واستخدام خامات البيئة المحلية.

وأضاف أنه تم  تسليم السيدات الخامات والأدوات اللازمة للإنتاج ليتم بعدها الإنتاج من داخل البيوت، كما سيتم متابعة الإنتاج للمساعدة فى عملية التسويق وتمكين سيدات القرية اقتصاديا لرفع المستوي الاقتصادي للاسرة. 


 

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