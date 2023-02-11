لن أدعهم يسرقون منزلي بالقدس.. صرخة فلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي

نشرت جامعة الدول العربية فيلم تسجيلي قصير عبر مواقعها على السوشيال ميديا جاء تحت عنوان "قصة المقدسية نورا صب لبن ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على منزلها"

ويأتي ذلك مواكبة للمؤتمر الدولي للقدس المقرر انطلاقه بجامعة الدول العربية صباح الأحد،بحضور عربي وإقليمي واسع والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن.

وبين الفيلم أن هناك عملية منظمة لسرقة بيوت المقدسيين وتنغيص حياتهم من خلال شبكة واسعة من الجمعيات الاستيطانية والمدارس الدينية والسماسرة والشركات، التي تعمل في وضح النهار وبحماية من القوانين العنصرية الإسرائيلية فمنذ احتلالها لمدينة القدس في العام 1967، فرضت إسرائيل عشرات القوانين العنصرية في سعي محمود لتهويد المدينة وإفراغها من سكانها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم مخالفة بذلك كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة.

https://fb.watch/iCqniJIi9u/

ودعماً لصمود أهل القدس المحتلة في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها، أقرت القمة العربية (الجزائر 2023) عقد مؤتمر رفيع المستوى، يتناول وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية، تهدف إلى حماية المدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود أهلها ينعقد المؤتمر في مقر الأمانة العامة لـ الجامعة العربية، يوم الأحد 12/2/2023

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