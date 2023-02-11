مغمى عليه وبيقرا قرآن.. فيديو أبكى الجميع لشاب حي بعد 104 ساعات تحت الأنقاض

تتوالى إنجازات فرق الإنقاذ للبحث عن الأحياء والعالقين بين أنقاض المنازل المُنهارة في أنحاء تركيا وسوريا التي تعرضت لزلزال بشدة 7.8 ريختر يوم الإثنين الماضي راح ضحيتها 5000 شخص حتى الآن.

وكان آخرها محاولة ناجحة لفرق الإنقاذ في تركيا بإخراج شاب حيا من تحت الأنقاض ورغم سوء حالته إلا أنه لم يكن مُصابا.

شاب يقرأ القرآن أثناء خروجه من تحت الأنقاض

ويعد هذا الشاب الأكثر بقاءا تحت الأنقاض، حيث خرج بعد مرور 104 ساعة حبيسا تحت الأرض.

والغريب أنه خرج فاقدا للوعي لكن يردد القرآن بصوت مرتفع أذهل كل الموجودين وبدأوا في استكمال الآيات الذي يتلوها بينما يخرجونه.

وخرج من تحت الأنقاض وجسده يرتجف جسده بشدة لانخفاض درجة الحرارة وسوء التغذية على مدار الأيام الماضية.

تصدر هذا المقطع مواقع التواصل الإجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات في غضون ساعات قليلة من نشره، وتضمنت التعليقات دعاء للشاب وفرق الإنقاذ، وقال مصطفى كامل "كلكم بدون أستثناء أسأل الله لي و لكم فرحاً و جبراً لا ينتهي أبدا".