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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كارثة كبرى تتسبب في تشرد مئات البريطانيين.. ما القصة ؟

انفجار قنبلة
انفجار قنبلة

تسبب انفجار مفاجئ لـ قنبلة من الحرب العالمية الثانية في بلدة نورفولك الساحلية بفزع سكان بريطانيا، حيث تم إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم وممتلكاتهم في غريت يارموث.

انفجرت قنبلة منذ الحرب العالمية الثانية أثناء محاولات قوات الأمن نزع فتيلها باستخدام روبوتات متخصصة، في حادث لم يتم حسابه.

 

فشل الأمن في تفكيك القنبلة

وقع الحادث خلال المرحلة الأخيرة لما وصفته شرطة نورفولك بـ "العملية الدقيقة لنزع فتيل القنبلة"، مما أدى إلى تطاير الحطام والدخان في الهواء.

وقالت القوات البريطانية وفقًا لصحيفة مترو: "العبوة انفجرت أثناء عملية حرق بطيئة لنزع المتفجرات المتبقية، وتم حصر جميع أفراد الجيش وخدمة الطوارئ ويجري حاليًا تقييم الأضرار".

في هذا الوقت، لم ترد أية تقارير عن إصابات جسدية أو ضحايا في أي من مراكز اتصال خدمات الطوارئ الثلاثة أو الحضور في قسم الطوارئ والحوادث المحلي.

يصل طول القنبلة المنفجرة إلى حوالي 3 أقدام وتزن حوالي 250 كيلوجرام.

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