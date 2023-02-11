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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: الأهلي قدم أقصى ما لديه أمام ريال مدريد والخسارة طبيعية

صدى البلد

 أكد محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، أن الأهلي قدم أقصى ما عنده في مواجهة ريال مدريد الإسباني، بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " الأهلي قدم أقصى ما عنده أمام ريال مدريد ولكن ما أحزن الجماهير هو النتيجة الثقيلة بعد الخسارة برباعية، ولكنه أمر طبيعي".

 وتابع: "الغير طبيعي حقا هو خسارة الأهلي من فلامنجو والحصول على المركز الرابع بدلا من البرونزية". 

وأتم: "على لاعبي الأهلي إثبات أن الخسارة أمام ريال مدريد كان أمرا طبيعيا بسبب الفوارق الكبيرة عن طريق الفوز على قلامنجو وحصد المركز الثالث".

 


 

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