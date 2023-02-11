صحف الكويت .. أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق فوق ألاسكا .. سوريا توافق على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق المعارضة.. البيت الأبيض يتهم روسيا بـ"تسليح" الطاقة بعد خفض إنتاج النفط

السيسي يبحث ورئيس الوزراء اليوناني سبل تعزيز العلاقات

إيران: اعتقال المشاركين الرئيسيين في الهجوم على منشأة أصفهان العسكرية

مجلس الأمن بصدد بحث الوضع الإنساني في سوريا

الرئيس التركي: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة التي أردناها

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لاسيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن سفيرا سويسرا والبرازيل، أعلنا أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع لبحث الوضع الإنساني في سوريا بعد تقييم الاحتياجات، فيما تتواصل الدعوات إلى التعجيل في فتح معابر حدودية إضافية مع تركيا لإيصال المساعدات.

ومن المقرر أن يزور نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث المناطق المتضررة من الزلزال نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.

ودعت سويسرا والبرازيل، العضوان غير الدائمين، المسؤولان عن الملف الإنساني السوري، إلى عقد اجتماع للمجلس "في أقرب وقت من بداية الأسبوع المقبل"؛ للاستماع إلى تقييم منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بحسب ما قالت السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل للصحفيين.

وأشارت "الراي" إلى أن الحكومة السورية وافقت على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في البلاد، مضيفة أن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها بمساعدة الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر الدولي.

وأضافت أن مجلس الوزراء في سوريا وافق "خلال جلسة استثنائية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة".

دوليًا، قالت "الأنباء" إن البيت الأبيض اتهم روسيا بـ"تسليح الطاقة"، بعدما قررت خفض إنتاجها النفطي بنحو نصف مليون برميل يوميًا في مارس.

وذكرت "الوطن" أن البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة أسقطت "جسمًا طائرًا حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا، حيث قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن هذا الجسم "بحجم سيارة صغيرة"، شكل "تهديدًا لأمن الملاحة الجوية"، مشيرًا إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال مجهولة، ولكن الولايات المتحدة تتوقع أن تحصل على الجسم الطائر بعدما سقط في أرض أمريكية".

وأضاف أن الجسم "كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني"، الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وأسقطته مقاتلة أمريكية قبالة ساحل المحيط الأطلسي، السبت.

وأشارت "الجريدة" إلى أن إيران أعلنت اعتقال من وصفتهم بـ"المشاركين الرئيسيين" في الهجوم على منشأة وزارة الدفاع في أصفهان.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن استجابة السلطات التركية للزلازل المدمرة في جنوب البلاد لا تسير بالسرعة التي أرادتها الحكومة، مضيفا أن عدد القتلى في بلاده ارتفع إلى 18991.