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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر كبيرة في أسهم بورصات أوروبا

صدى البلد

تراجعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1% في ختام تعاملات جلسة أمس الجمعة وسط تقييم المستثمرين للتوقعات الاقتصادية في ظل احتمالات متزايدة بأن ينفذ الاحتياطي الفيدرالي المزيد من عمليات التشديد النقدي.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر STOXX600 بنحو 1% إلى 457 نقطة مسجلاً أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع، فيما انخفض CAC الفرنسي بنسبة 0.82% عند 7129 نقطة.

وهبط DAX الألماني بنسبة 1.39% إلى 15307 نقاط، بينما أغلق FTSE البريطاني على انخفاض بنسبة 0.36% عند 7882 نقطة.

وقادت أسهم السفر والترفيه الخسائر بنحو 3.8%، بينما ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 2.3%.

وهبط سهم Adidas بنحو 11.6% بعدما حذرت الشركة من خسائر في الإيرادات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) خلال 2023 إذا لم تتمكن من بيع أسهمها القائمة في Yeezy.

بريطانيا تتجنب الركود

تجنبت المملكة المتحدة الركود العام الماضي بفارق بسيط بعد أزمة تكلفة المعيشة والاضرابات التي شهدتها البلاد خلال شهر ديسمبر.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير في الربع الرابع بعد تعديل الناتج المحلي في الأشهر الثلاثة السابقة بخفض 0.2%. تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر وحده 0.5%.

الأرقام تعني أنه في النصف الثاني من العام الماضي، فلتت بريطانيا من الانكماشات الفصلية المتتالية، وهو تعريف الركود الفني. ومع ذلك، كان الاقتصاد أصغر بنسبة 0.8% من حجمه في نهاية عام 2019، مما يجعل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة السبعة التي لم تسترد كامل مستوى ناتجها المحلي الذي فقدته خلال الوباء.

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