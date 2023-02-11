7 أنواع من المرضى مهددون بحدوث النوبة القلبية المصغرة.. ما التصرف الصح؟

أعراض النوبة القلبية شديدة لدرجة أن المرء يتعرف عليها ويسارع إلى المستشفى لكن النوبة القلبية المصغرة مختلفة بعض الشيء ، حيث يعتبر الأشخاص أعراضها غازات في المعدة أو مشكلة أكل خاطئة لكن هذا خطأ يمكن أن يكون أكثر خطورة من الحد المسموح به ويمكن أن يكون هناك خطر على الحياة.







هذه الأعراض بداية نوبة قلبية كبيرة



تسمى النوبة القلبية المصغرة باحتشاء عضلة القلب غير الناجم عن ارتفاع ST في اللغة الطبية يحدث عندما يُسد جزئيًا الشريان الذي يمد القلب بالدم. هذا يعني أنه إذا لم تتخذ الخطوات الصحيحة ، فقد يتم انسداد الوريد تمامًا وقد تحدث نوبة قلبية كبيرة .

ألم النوبة القلبية المصغرة يستمر أكثر من 10 دقائق



وفقًا لبحث نُشر على NCBI الألم الناجم عن النوبة القلبية المصغرة يستمر عادة لأكثر من 10 دقائق. قد ينتشر هذا الألم إلى الذراع والرقبة والفك وقد يصاحبه غثيان وتعب وتعرق. لكن هذه الأعراض خفيفة للغاية ، والتي يفهمها الناس على أنها مشكلة شائعة.

افعل هذا على الفور



إذا كنت تشعر بأعراض النوبة القلبية المصغرة هذه ، فانتقل فورًا إلى أقرب عيادة أو مستشفى وقم بإجراء مخطط كهربية القلب. سوف يتضح من تخطيط القلب على الفور ما إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية صغيرة أم لا؟ بعد هذا العلاج اللازم سيتم إعطاؤه.

وفقًا لـ Healthline ، يمكن لتخطيط القلب أن يكشف بوضوح عن النوبات القلبية الصغيرة. في هذا يميل ST أو T-web إلى أسفل. حيث أنه لا يوجد تقدم في Q-Web. بينما في حالة النوبة القلبية الشديدة ، ترتفع موجة ST ويحدث تقدم في الموجة Q.

هؤلاء الناس معرضون لخطر أكبر





إذا كنت تدخن أو لا تمارس أي نشاط بدني أو تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو السكري أو السمنة أو لديك تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية في العائلة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.