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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسليم الكتب لجميع الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع المدارس لديها تعليمات رسمية توصي بضرورة الإنتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع كتب الترم الثاني جاهزة في المدارس لتسليمها للطلاب دون أي تأخير .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تلاميذ الصفين الرابع والخامس الإبتدائي سيسعدون بـ المناهج المعدلة التى سيتم تطبيقها فى الترم الثاني.

حيث أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديلات كبرى فى مناهج الترم الثاني المقررة على تلاميذ الصفين الرابع والخامس الإبتدائي بدون الإضرار بالطالب أو التعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مناهج الصفين الرابع والخامس الإبتدائي الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني ، ستقدم للطلاب في شكل جديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم إجراء التعديلات اللازمة بتوجيه مباشر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه قد تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.


وتفتح اليوم مدارس 12 محافظة ابوابها للطلاب لعودة الدراسة من جديد في اول ايام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ، بعد انتهاء اجازة نصف العام 2023 وظهور نتائج الفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات .

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