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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفذه الشباب والرياضة.. مشروع لتنمية المهارات الحياتية للفتيات بقرى سيناء

مشروع تنمية المهارات
مشروع تنمية المهارات الحياتية للفتيات في سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  المرحلة الأولى من مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية، بمراكز الشباب بقري ومدن محافظة شمال سيناء،   بهدف تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعيا من خلال الرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتورة سامية عيد منسقة البرنامج بالوزارة .

 

العلاقات 

 

وأكد  الكابتن  ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، أنه خلال المرحلة الأولى تم تنفيذ الدرس الثامن  بمركز شباب العريش بعنوان: (العلاقات ) تحت شعار : "في العلاقات حددى التوقعات. 

 و يهدف  الدرس إلى إكتساب الفتيات معنى العلاقات وأنواعها وكيفية التعامل معها بطريقة صحيحة ومناسبة .

كما تم تنفيذ الدرس التاسع بعنوان : ( اتعلم التواصل الفعال) تحت شعار : " اسمعى صح تردى صح " بهدف أن تتعرف الفتيات على معنى التواصل الفعال وأنواعه ( مباشر وغير مباشر ) .

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تدور حول اكتشاف الآخرين.. مشيرا الى أنه يتم بدء البرنامج  بمشاركة  ٢٥ فتاة تتراوح أعمارهن من ١٠ حتى ١٥ عاما ،بعد إجراء اختبار قبلي للفتيات ، ويتولي بالتدريب المدربة فاطمة جمال خليل  .

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محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات على أرض الواقع بمدينة العريش

سيناء الشباب قرى الفتيات المهارات الحياتية

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