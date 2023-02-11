عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد آثار الدمار المهول في بلدة البستان التركية بعد الزلزال

صدى البلد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا مصورا عن الأوضاع في بلدة البستان التركية بعد الزلزال، حيث أصيبت بالدمار الشامل.

وصور دمار مهول أظهرتها مشاهد التقطت من الجوّ لبلدة البستان لتشهد على حجم الكارثة التي خلفها الزلزال في تركيا وسوريا.

تقع البستان في ولاية كهرمان مرعش مركز الهزة التي بلغة قوتها 7.8 درجات على سلم ريختر. وقد تعرّضت لزلزاليْن كبيريْن، بل أنها كانت مركزا للزلزال الثاني الذي بلغت شدته  7.7 درجات فأمست أغلب البنايات أثرا بعد عين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، السبت، إن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.

وأضافت بحسب وسائل إعلام أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

ووقع الزلزال الأول في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تلاه عند الظهيرة زلزال آخر بقوة 7.5 درجة.

البستان التركية الزلزال تركيا سوريا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

أسباب غلق أشهر مطعم سمين في القاهرة وحكايته مع عادل إمام

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة في عدة مدن خلال ساعات

موعد عودة الهدوء في أسعار الدواجن والبيض .. والسر بـ دورات الإنتاج

طلب عاجل من الخطيب لـ كهربا قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.. ما السر؟

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

صحيفة ألمانية تكشف عن خطة تجسس كبرى ضد برلين

تسليم الكتب لجميع الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني

6 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 فبراير 2023

الأهلي في مهمة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية

هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟..دار الإفتاء تجيب

سعر هافال H6 الجديدة في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الحب.. كيف يستمتع كل برج في هذا اليوم؟

بملابس غريبة .. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير تقليدية| شاهد

كارثة كبرى تتسبب في تشرد مئات البريطانيين.. ما القصة ؟

فرح مؤمن الهلاوي اتقلب جنازة.. وفاة عريس في القاعة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ