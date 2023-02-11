شاهد آثار الدمار المهول في بلدة البستان التركية بعد الزلزال

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا مصورا عن الأوضاع في بلدة البستان التركية بعد الزلزال، حيث أصيبت بالدمار الشامل.



وصور دمار مهول أظهرتها مشاهد التقطت من الجوّ لبلدة البستان لتشهد على حجم الكارثة التي خلفها الزلزال في تركيا وسوريا.

تقع البستان في ولاية كهرمان مرعش مركز الهزة التي بلغة قوتها 7.8 درجات على سلم ريختر. وقد تعرّضت لزلزاليْن كبيريْن، بل أنها كانت مركزا للزلزال الثاني الذي بلغت شدته 7.7 درجات فأمست أغلب البنايات أثرا بعد عين.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، السبت، إن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.

وأضافت بحسب وسائل إعلام أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

ووقع الزلزال الأول في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تلاه عند الظهيرة زلزال آخر بقوة 7.5 درجة.