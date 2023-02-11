عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

صدى البلد

شارك اللاعب محمود كهربا، منشوراً عبر خاصية ستوري، بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر فيها بصورة له من تمرين الأهلي، على كلمات مؤثرة “يا واد يا جميل يا وحداني”.

ويعاني كهربا من أزمة مع نادي الزمالك أدت إلي ايقافه منذ بداية الموسم وانتهي فترة ايقافه مع اقتراب بطولة كأس العالم ولعب امام اوكلاندو سيتي في اخر 10 دقائق بينما لعب اساسيا امام سياتل الامريكي وخرج في الدقيقة 64 اما امام ريال مدريد فقد شارك في أخر 5 دقائق فقط .

وقد يفقد كهربا مشاركته في المباراة امام فلامنجو لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع او يشارك في عدد قليل من الدقائق علي الرغم من فاعليته وقدراته التي ظهر بها بعد فترة ايقافه . 

txt

طلب عاجل من الخطيب لـ كهربا قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.. ما السر؟

كهربا الأهلى نادي الزمالك محمود كهربا انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

أسباب غلق أشهر مطعم سمين في القاهرة وحكايته مع عادل إمام

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة في عدة مدن خلال ساعات

موعد عودة الهدوء في أسعار الدواجن والبيض .. والسر بـ دورات الإنتاج

طلب عاجل من الخطيب لـ كهربا قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.. ما السر؟

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

صحيفة ألمانية تكشف عن خطة تجسس كبرى ضد برلين

تسليم الكتب لجميع الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني

6 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 فبراير 2023

الأهلي في مهمة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية

هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟..دار الإفتاء تجيب

سعر هافال H6 الجديدة في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الحب.. كيف يستمتع كل برج في هذا اليوم؟

بملابس غريبة .. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير تقليدية| شاهد

كارثة كبرى تتسبب في تشرد مئات البريطانيين.. ما القصة ؟

فرح مؤمن الهلاوي اتقلب جنازة.. وفاة عريس في القاعة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ