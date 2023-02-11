وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

شارك اللاعب محمود كهربا، منشوراً عبر خاصية ستوري، بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر فيها بصورة له من تمرين الأهلي، على كلمات مؤثرة “يا واد يا جميل يا وحداني”.

ويعاني كهربا من أزمة مع نادي الزمالك أدت إلي ايقافه منذ بداية الموسم وانتهي فترة ايقافه مع اقتراب بطولة كأس العالم ولعب امام اوكلاندو سيتي في اخر 10 دقائق بينما لعب اساسيا امام سياتل الامريكي وخرج في الدقيقة 64 اما امام ريال مدريد فقد شارك في أخر 5 دقائق فقط .

وقد يفقد كهربا مشاركته في المباراة امام فلامنجو لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع او يشارك في عدد قليل من الدقائق علي الرغم من فاعليته وقدراته التي ظهر بها بعد فترة ايقافه .