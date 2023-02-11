حربي كمال: بوصل مرضى السرطان مجانا بـ تاكسي الخير

روى حربي كمال، سائق تاكسي، تفاصيل مساعدة مرضى السرطان وتوصيلهم بالمجان، قائلا:" كان لدى ولد يعاني من السرطان ولكن توفاه الله..وتعلمت منه ومن فترة مرضه الكثير".



واسترسل “حربي كمال” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”،:" ابني كان بيتعب بليل وبنزل أوقف تاكسي بيقولوا أجرة عالية وانا رايح المستشفى"، متابعا:" في مرة ركبت مع سواق تاكسي وقرر مياخدش مني فلوس عشان ابني".



وأكمل:" من وقتها وأنا قررت لو ربنا رزقني بتاكسي، هوصل مرضى السرطان مجانا"، متابعا: بوصل المرضى مجانا منذ عامين ومازلت مستمر.