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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 1180 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1180 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

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وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1180 مخالفة مرورية، بينها 532 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و541 مخالفات متنوعة، وضبط 5 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب دراجتين نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و91 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 9100 جنيها.
وتضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 14 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2550 جنيها مصالحات.

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