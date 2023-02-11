جامعة الوادي الجديد تشارك فى فعاليات دورة الألعاب التخصصية بـ سوهاج

شاركت كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد فى دورة الألعاب التخصصية لكليات التربية الرياضية، والتي نفذتها وزارة الشباب والرياضية بالتعاون مع جامعة سوهاج، وذلك خلال الفترة من ٧ لــ ١٠ فبراير الجاري.

صرح بذلك الدكتور حسام قطب منسق الأنشطة بكلية التربية الرياضية ورئيس الوفد ،وقال ان المهرجان شارك فيه ٤٥٠ طالباً وطالبة يمثلون ٣٢ كلية تربية رياضية من مختلف الجامعات المصرية، كما تضمن مسابقات رياضية في (خماسي كرة قدم (طلبة)، وكرة طائرة شاطئية (طلبة وطالبات)، وكرة السلة ٣×٣ (طلبة وطالبات)، وتنس طاولة (طلبة وطالبات)، وألعاب قوي 100 متر عدو (طلبة وطالبات)، إلى جانب مسابقة الكاراتيه (كاتا) (طلبة وطالبات)،

واضاف قطب ان كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد حصلت على عدد من الميداليات فى الألعاب الفردية والجماعية فقد حصلت الكلية على المركز الثالث فى كرة الطائرة الشاطئية (بنين) ،والمركز الثالث فى كرة الطائرة الشاطئية (بنات)، والمركز الثالث فى العاب قوي ١٠٠م عدو (بنين).

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جانب من المشاركه (2)

جانب من المشاركه (3)

جانب من المشاركه (4)