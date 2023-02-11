عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدارس قرى الخارجة قبل بدء الدراسة

وكيل التعليم
وكيل التعليم

واصل المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، جولاته التفقدية لمتابعة آخر المستجدات العمل والجاهزية بالمدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023.

وخلال جولته بمدارس القرى التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، تفقد العمل بمدرستيِّ الشهيد عبدالسلام عارف الابتدائية والإعدادية يرافقه مدير الإدارة التعليمية بالخارجة، حيث اطمأن على الجداول المدرسية والإشراف اليوم وخطة توزيع المهام.

جامعة الوادى الجديد تنهي استعدادها للفصل الدراسي الثاني

وأشاد بما لمسه من التعاون الجاد والمثمر من جميع العاملين في التجهيز والاستعداد لاستقبال الطلاب مع مطلع الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على ضرورة العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية وتفعيل جميع الأنشطة التربوية المختلفة والتي لها دورها المهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد تعليم الوادي الجديد مواهب الدراسة الفصل الدراسي الثاني التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

القناة المجانية الناقلة وأسماء المعلقين .. شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

انخفاض مفاجئ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 11 فبراير بالأسواق ومنافذ الزراعة

90 جنيها للبلدى .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 فبراير 2023

منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

جامعة الوادى الجديد تنهي استعدادها للفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر تدعم جهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب الخيرات ويفك الكروب

هل يستحب التعرض لماء المطر عند نزوله؟.. دار الإفتاء ترد

رئيس الوزراء يقود سيارة بعد تحويلها من بنزين لكهرباء بأحد مصانع أكتوبر

الرئيس السيسي: سلامة كل دولة عربية بمثابة استقرار لمصر

مش هتصدق.. الزواج يحميك من الإصابة بهذه الأمراض  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. التعرض المستمر لعوادم السيارات يعرضك لمرض في المخ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

من غير ملابس تقيلة.. 3 خطوات تجعل بيتك أكثر دفئا في الشتاء

هاني الناظر يفجر مفاجأة عن فوائد الطعام.. لن تصدق

فيديو

صدمة للأهل والأصدقاء.. وفاة عريس داخل القاعة تزلزل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

الأعمال المعروضة سطحية.. نادية الجندى تكشف سر غيابها عن السينما| شاهد

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ