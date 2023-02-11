وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدارس قرى الخارجة قبل بدء الدراسة

واصل المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، جولاته التفقدية لمتابعة آخر المستجدات العمل والجاهزية بالمدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023.

وخلال جولته بمدارس القرى التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، تفقد العمل بمدرستيِّ الشهيد عبدالسلام عارف الابتدائية والإعدادية يرافقه مدير الإدارة التعليمية بالخارجة، حيث اطمأن على الجداول المدرسية والإشراف اليوم وخطة توزيع المهام.

وأشاد بما لمسه من التعاون الجاد والمثمر من جميع العاملين في التجهيز والاستعداد لاستقبال الطلاب مع مطلع الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على ضرورة العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية وتفعيل جميع الأنشطة التربوية المختلفة والتي لها دورها المهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.