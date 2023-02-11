نائب يؤيد مقترح إنشاء مراكز دعم نفسي بالجامعات: مد يد العون لهم مطلوب

قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحالة النفسية للطالب تعد أهم العوامل المؤثرة في إقباله على التعليم بأمل وتفاؤل بالمستقبل، لذا فإن سوء الحالة النفسية بالطبع يكون له سلبيات عدة أبرزها تدني مستواه الدراسي.

تأهيل نفسي للشباب

وأضاف “البلشي”، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن فكرة إنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي، بالطبع ستكون خطوة ممتازة تهدف لتقديم التأهيل النفسي للشباب والفتيات، معقبا: “هناك الكثير من الطلاب يعانى من مشكلات نفسية أسرية، وبالتالي فإن مد يد العون لهم مطلوب”.

وتابع: "كما أنه في الآونة الأخيرة انحصر دور الإخصائي الاجتماعى بالجامعات في أداء المهمات الرسمية بالعمل، وهذا ليس دوره الحقيقي، مشيرا إلى أن عقد جلسات استماع وحل لمشكلات الطلاب ستكون خطوة أكثر فعالية وسيكون لها مردود إيجابي.

واختتم النائب حديثه بتأكيد أهمية تفعيل هذه المراكز بالجامعات على مستوى المحافظات، منوها إلى أن التشاور مع الطلاب في مشكلاتهم أحد الأمور التي تسهم في زيادة مستوى التحصيل الدراسي، ما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية ككل.

جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة رشا أبو شقرة،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي داخل الجامعات.

وأوضحت “أبو شقرة”، في الاقتراح برغبة المقدم منها، أن الجامعات المصرية تعتبر بيئة متكاملة من الخدمات التي تقدم للطالب الجامعي، فهي لا تقدم رسالة تعليمية فقط وإنما أكثر من ذلك بكثير، ونظرًا للتطورات المتسارعة التي تلاحق المجتمع المصري وتؤثر في بنيته الثقافية والاجتماعية وتؤثر على سلوكه ومن ثم على سلوك الطالب الجامعي أيضًا الذي يتعرض لعدد كبير من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي قد تؤثر على سلوكه داخل الجامعه وتؤثر على تحصيله الدراسي.

وقالت نائبة التنسيقية إنه من أجل النهوض بالمجتمع، تقدمت باقتراح إنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي داخل الجامعات، لكي تقدم الدعم للطالب في هذه المرحلة الخطيرة من حياته، ومساعدته في حل القضايا والمشكلات التي تواجهه، وذلك من خلال التعاقد مع كوادر مدربة ومؤهلة وذوي خبرة في مجال الدعم النفسي والاجتماعي.