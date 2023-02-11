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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: فكرة إنشاء مراكز دعم بالجامعات تهدف للارتقاء بالصحة النفسية للطلاب

النائب أبو سريع إمام
النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، أن هناك دور مهم للإخصائي الإجتماعى في المدارس وذلك من خلال معالجة مشكلات الطلاب و إيجاد حلول لها، فضلا عن تعديل السلوكيات الخاطئة بما يسهم في تحسين شخصية الطالب.

 

وأضاف “ إمام” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن العمل على إنشاء مراكز لتقديم خدمات الدعم النفسي والإجتماعى للطلاب بالجامعات، هي أحد أهم الخدمات الضرورية التي يتم تقديمها لهم في هذه المرحلة العمرية التي تؤهلهم لمواجهة صعوبات الحياة والدخول في سوق العمل فيما بعد التخرج.

 

الإرتقاء بالصحة النفسية للطلاب 

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهم فوائد إنشاء هذه المراكز تتبلور في تقديم أشخاص أسوياء قادرين علي التفاعل في المجتمع في مختلف الجوانب الحياتية، فضلا عن الإرتقاء بمستوى الصحة النفسية لدي الشباب الجامعى.

 

وتابع النائب، ولابد من أهمية تكثيف التوعية للطلاب بالإنخراط في مجالات الحياة ومن أهمها مجال العمل السياسي وتثقيفهم بهذا المجال، حتى يتم خلق كوادر شبابية سياسية تفيد وطنها وتمتلك قدر عال من المعرفة والوعى.

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جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة رشا أبوشقرة،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي داخل الجامعات.

وأوضحت أبوشقرة في الاقتراح برغبة المقدم منها، أن الجامعات المصرية تعتبر بيئة متكاملة من الخدمات التي تقدم للطالب الجامعي، فهي لا تقدم رسالة تعليمية فقط وإنما أكثر من ذلك بكثير، ونظرًا للتطورات المتسارعة التي تلاحق المجتمع المصري وتؤثر في بنيته الثقافية والاجتماعية وتؤثر على سلوكه ومن ثم على سلوك الطالب الجامعي ايضًا الذي يتعرض لعدد كبير من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي قد تؤثر على سلوكه داخل الجامعه وتؤثر على تحصيله الدراسي.

وتابعت نائبة التنسيقية أنه من أجل النهوض بالمجتمع اقتراح إنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي داخل الجامعات، لكي تقوم بتقديم الدعم للطالب في هذه المرحلة الخطيرة من حياته، ومساعدته في حل القضايا والمشكلات التي تواجهه، وذلك من خلال التعاقد مع كوادر مدربة ومؤهله وذوي خبره في مجال الدعم النفسي والاجتماعي.

الجامعات تنسيقية شباب الاحزاب مجلس النواب الصحة النفسية التعليم العالي البحث العلمي

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