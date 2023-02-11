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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رساله صادمة من خالد الغندور عقب هزيمة الزمالك أمام شباب بلوزداد

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رساله عقب هزيمة الفريق أمس أمام شباب بلوزداد في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"تفتكروا اللي بيشجع الزمالك بيشجعوا ليه عشان كسب طيب احنا تحملنا سنوات بدون اي بطولة او فوز علي منافسك  الحمد لله الزمالك كبير  بجمهوره".

أثار سيد عبد الله "نيمار" لاعب الزمالك، غضب جمهور فريقه، بعد تصرفه بين شوطي مواجهة شباب بلوزداد، مساء أمس، الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وظهر سيد نيمار بين شوطي مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، وهو يشرب "كوب شاي"، مما أغضب مشجعي الزمالك باستاد القاهرة الدولي.

سر "كوب شاي" نيمار الذي فجر غضب الجماهير الزمالك
وقال نيمار لمصدر مقرب منه، أنه كان يتناول أقراص لعلاج البرد واحتقان الزور.

ومن المقرر، أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت، استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قدر خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز حصد فريق شباب بلوزداد الجزائري أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، في المقابل يحتل الفريق الأبيض المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

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